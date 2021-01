O ex-prefeito de Itabi, Manoel Alves de Oliveira (PSD), conhecido como Mané do Povo, será investigado por atear fogo em documentos na sede da Prefeitura, no último sábado, 2.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), uma perícia foi realizada no local e os laudos foram enviados para a Polícia Civil que conduzirá as investigações.

Segundo a atual administração de Itabi, a polícia técnica lacrou o prédio da Prefeitura e recolheu os materiais queimados para a realização da perícia. Por isso, o atual prefeito, Júnior de Amynthas (DEM) fará os despachos na sede da Secretaria Municipal de Educação, a partir desta segunda-feira, 4.

O ex-prefeito foi conduzido para a delegacia de Nossa Senhora da Glória, onde o caso será apurado.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Itabi, um pedido para a realização de auditoria nas contas da gestão passada será encaminhado para p Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado, junto com os relatórios de transição.