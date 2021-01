Devido ao saldo obtido nas eleições municipais do último dia 15 de novembro, o Diretório Municipal do Cidadania em Lagarto já sonha com as eleições de 2022. Para o pleito, o presidente local do partido garante que lançará candidatos aos cargos de deputado estadual e federal.

“Vamos ter estadual e federal e vamos fazer o palanque de Alessandro para o Governo do Estado, inclusive vamos trabalhar para trazer o nosso candidato a presidente, Luciano Huck, para Lagarto, já que ele vai se filiar ao nosso partido nos próximos dias”, disse Itamar Santana, presidente do Cidadania em Lagarto.

Ele ainda informou que dentre os principais nomes do partido em Lagarto para deputado estadual são: Nininho da Bolo Bom, professora Iara Fukano, e os vereadores Josivaldo dos Brinquedos e Mateus Corrêa. “Até março a gente lança os nomes dos nossos pré-candidatos”, completou.

Sobre os nomes para a disputa visando a Câmara dos Deputados, Itamar observou que: “Até agora só eu que afirmo que vou colocar meu nome à disposição. Os demais preferem a disputa para estadual, mas ainda temos os nomes de Rivaldo, Uclesio e Nalva da Orelhinha Dog, que já se colocaram a disposição”.