Na última segunda-feira, 04 de janeiro, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), iniciou seu primeiro dia útil de mandato recebendo a visita da presidente do Poder Legislativo, vereadora Irailde Souza (PSD); reuniu-se com servidores da Secretaria Municipal de Educação e recebeu a visita do Pe. Rodrigo Sant’Ana, da Paróquia Senhora Sant’Ana.

Na ocasião, o prefeito fez questão de estreitar a relação entre o Executivo e o Legislativo, propondo projetos para isso. Ainda durante a manhã, ele deu as boas-vindas aos servidores da Educação e recebeu a visita do Pe. Rodrigo que abençoou a Prefeitura e transmitiu a palavra de fé aos presentes na Prefeitura Municipal de Simão Dias.

Em publicação em suas redes sociais, o prefeito Cristiano Viana afirmou que fez “o que será constante em nossa gestão, visitei a Farmácia Municipal, e nos próximos dias estarei visitando os demais órgãos municipais”. E concluiu, “Pelo que vocês puderam perceber o meu dia começou do jeito que gosto, bem movimentado. Que Deus nos abençoe e vocês continuem acompanhando o nosso dia-a-dia através das redes sociais”.