No primeiro dia útil da nova gestão da prefeita reeleita Hilda Ribeiro (Solidariedade), a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio do seu site oficial, atualizou a lista de secretários municipais. Eles terão a missão de auxiliar a prefeita no cumprimento de uma grande missão: não decepcionar os lagartenses.

Para a nova gestão, a prefeita Hilda Ribeiro manter em seu secretariado: Adriel Alcântara (Planejamento), Magson Almeida (Educação), Polyana Ribeiro (Saúde), e Valdiosmar Vieira (Desenvolvimento Social e Trabalho), Adriano Fontes (Cultura, Juventude e Esporte) e Euzébio de Jesus (Articulação Política).

A novidade ficou por conta do retorno do radialista Prefeitinho à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA), a ida de Luiza Ribeiro para a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict); de Lucas Uga Uga para a Secretaria Municipal da Comunicação e de Ricardo Carvalho para a Secretaria Municipal de Administração.

Pelo Gabinete da Prefeita, o secretário responsável é José Valdelmo; na Controladoria Geral do Município, Dr. Rodrigo Freire; na Procuradoria Geral do Município, Dr. Rodrigo Macedo; nas Finanças, Thiago Melo Franco; na Ordem Pública e Defesa da Cidadania, Marcos Santana França. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural ficará sob o comando de Túlio Simões.