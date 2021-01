A Caixa Econômica Federal, informou na última segunda-feira, 04, que o apostador da Mega Sena da Virada, em Aracaju, que ganhou a quantia de R$ 162,6 milhões ainda não tinha resgatado o prêmio.

Ainda de acordo com a Caixa, a aposta do ganhador foi simples, no valor de R$ 4,50, cuja probabilidade de levar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. O ganhador tem até 90 dias para se apresentar.

O sorteio do prêmio máximo de R$ 325 milhões aconteceu na noite da última quinta-feira, 31 e foi dividido entre o ganhador sergipano e outra pessoa que realizou a aposta pela internet.

A quina teve 1.384 ganhadores e cada um levou a bolada de R$ 48.978,81. Já a quadra teve 105.342 ganhadores e cada apostador recebe R$ 919,27.