Na partida que encerrou a 32ª rodada do Campeonato Brasileira da Série B, o Confiança derrotou o Náutico por 2 a 0, nesta segunda-feira, 4, no estádio Batistão.

Com o triunfo, o time sergipano saltou para a 11ª posição da classificação com 42 pontos, enquanto a equipe pernambucana ficou na 17ª posição (na zona do rebaixamento) com 35 pontos.