O Lagarto Futebol Clube anunciou nesta terça-feira, 05, mais uma contratação para a temporada 2021.

Márcio Duarte é o oitavo atleta a fechar com o Verdão para este ano e chega para ocupar a lateral esquerda da equipe, que já contratou dois jogadores para o setor direito do campo.

O novo lateral-esquerdo do Lagarto tem 29 anos e disputou 16 partidas em 2020, defendendo as cores do Rio São Paulo/RJ e do Sertãozinho, clube do interior paulista.

Márcio também tem passagens pelo Avenida, São Gonçalo, São Gabriel, Boavista e Sampaio Corrêa/RJ.