A Prefeitura de Lagarto, por meio da prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade), firmou um convênio com o Banco do Brasil para realizar um amplo trabalho social no Residencial Dr. João Almeida Rocha, situado no Bairro Alto da Boa Vista. A comunidade dispõe de 544 unidades habitacionais, que foram erguidas através do Programa Minha Casa Minha Vida.

Segundo o convênio, assinado no último dia 18 de dezembro de 2020, o Banco do Brasil repassará o montante de R$ 465.120,00 – oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – ao Município de Lagarto, em quatro parcelas que correspondem a execução das quatro etapas do trabalho, que será norteado pelo Capítulo III do Manual de Instruções do Trabalho Social, do Ministério das Cidades. A previsão que o trabalho seja concluído em agosto de 2023.

Procurado pelo Portal Lagartense, o secretário Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Valdiosmar Vieira, explicou que todo empreendimento habitacional demanda de um trabalho social antes, durante e depois de sua construção. “Infelizmente, as obras iniciaram e foram concluídas sem que o projeto fosse realizado nas gestões anteriores. Não sabemos por quais motivos isso aconteceu, mas, diante dessa vacância, o banco solicitou do Município o cumprimento desse projeto que já deveria ter sido feito, e aceitamos o desafio de concretizar agora, ainda que depois de alguns anos após a entrega das unidades habitacionais”, acrescentou.

Questionado sobre o que de fato será feito no Residencial Dr. João Almeida Rocha, Valdiosmar Vieira respondeu: “Serão diversas etapas. No primeiro ano, basicamente, será feito um diagnóstico situacional da população residente; o segundo ano será voltado para as ações de mobilização social, em vamos trabalhar as temáticas que a comunidade julgue necessário para o bom desenvolvimento da mesma; e no terceiro ano, serão realizados cursos profissionalizantes e estratégias de empreendedorismo”.

O SEDEST ainda informou que todo o projeto a ser desenvolvido já havia sido aprovado anteriormente e que o foco agora será na execução das fases do projeto. Entretanto, ele observou que mais algumas reuniões junto ao BB serão realizadas. “Inicialmente, são questões mais burocráticas”, detalhou.