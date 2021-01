O Governo Federal reconheceu situação de emergência hídrica por conta da seca nos municípios de Poço Verde e Tobias Barreto, situados na região centro-sul. A medida se estende também aos municípios de Carira, Canindé do São Francisco, Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Pinhão, Poço Redondo e Porto da Folha, situados no Alto Sertão e no Agreste de Sergipe.

Com isso, os municípios citados deveriam receber, nos próximos dias, a Operação Carro-pipa. No entanto, informações oficiais dão conta que por falta de recursos orçamentários do Exército Brasileiro, a ação está suspensa, cabendo aos carros-pipas dos Municípios realizarem a distribuição da água. Enquanto isso, o governo estadual estima-se que 37 mil pessoas estejam sendo afetadas pela seca.

Além disso, o Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec) ainda estima que mais municípios sergipanos tenham a situação de emergência hídrica decretada, sendo que já figuram na lista de espera as cidades de Pedra Mole, Nossa Senhora Aparecida e Gararu.