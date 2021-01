O prédio em que sediou a antiga sede da Prefeitura Municipal de Simão Dias poderá ser reutilizado na administração do prefeito Cristiano Viana (PSB).

A unidade foi avaliada pelo gestor simãodiense na manhã da última segunda-feira, 05, que pensa em instalar no prédio algumas secretarias e diretorias.

A avaliação ocorreu num período em que o novo prefeito de Simão Dias tem visitado pessoalmente as repartições públicas do Município. Com isso, caso o prédio da antiga prefeitura seja reutilizado, espera-se uma economia de recursos públicos com o aluguel de imóveis.