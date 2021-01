Durante o Programa Juventude Notícias da última terça-feira, 05, o radialista e secretário Municipal do Meio Ambiente, Aloísio Andrade (Prefeitinho), falou sobre a primeira reunião da prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade) com seu novo secretariado e afirmou que o pagamento dos servidores e credores da Prefeitura de Lagarto deve ocorrer nos próximos dias.

Segundo Prefeitinho, durante a reunião, a prefeita Hilda se mostrou preocupada em quitar os salários de dezembro de todos os servidores municipais. Uma vez que, durante sua gestão, os salários eram quitados com antecedência ou até o quinto dia do mês seguinte, como é de praxe na administração pública.

“O secretário de Finanças, Thiago Melo, deixou a entender que o pagamento deva sair até o dia 10 deste mês. E um fato que precisa ser explicado é o seguinte: quando há a mudança de gestão, mesmo sem mudar as pessoas que fazem parte dela, os bancos exigem que toda a documentação dos gestores sejam autenticadas novamente e encaminhadas aos bancos.

Ou seja, o banco precisa saber se o prefeito e o tesoureiro da prefeitura são os mesmos ou se são outros, e tudo isso depende da posse da prefeita, do registro da ata em cartório, através da Câmara; e ai encaminhar esse registro para todos os bancos, informando que Hilda é a prefeita empossada, que de fato e de direito representa a municipalidade, e que portanto está liberada para assinar toda a documentação financeira.

Então a prefeita já encaminhou toda a documentação para os bancos e até quinta ou sexta-feira, os bancos liberem as senhas para, a partir daí, a prefeita possa realizar todo e qualquer pagamento”, explicou o radialista ao considerar justificado o primeiro atraso no pagamento de salário na gestão da prefeita Hilda Ribeiro, que já efetuou o pagamento do 13° salário.