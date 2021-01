O deputado federal Fábio Reis (MDB) iniciou 2021 participando da assinatura de convênios entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e a Secretaria de Agricultura do Estado de Sergipe (Seagri).

O recurso de programação foi adquirido no final do último ano e teve como objetivo a regularização fundiária de colônias agrícolas de todo o estado e de centenas de pequenas propriedades rurais no município de Riachão do Dantas.

Na ocasião, foi firmado também um convênio para o município de Indiaroba no valor de R$ 1 milhão para a construção de manutenção de estradas dentro dos assentamentos e mais R$ 1 milhão ao município de Itaporanga D’Ajuda com o mesmo objetivo.

“Dessa forma, ajudaremos no escoamento da produção desses assentados e como consequência, melhoraremos a vida dos produtores de todas essas regiões. Ver Sergipe crescer é o que me move e esse ano vamos continuar fazendo muito”, finalizou Reis.