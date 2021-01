Em 2020, uma conta aberta na rede social Twitter publicou nomes e fotos de jovens, em sua maioria de cor branca e de alto padrão de vida, que teriam se utilizado das vagas reservadas aos candidatos negros, pobres e de escolas públicas – as chamadas cotas raciais – para ingressarem em cursos de nível superior ministrados pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Após a denúncia, que gerou polêmica em todo o Sergipe, o caso chegou até o Ministério Público Federal (MPF) e providencias foram tomadas. A última delas foi tomada no último dia 04 de janeiro de 2021, quando Pró-Reitoria de Graduação da UFS publicou um edital convocando alguns alunos supostamente envolvidos no escândalo das cotas raciais, para uma nova aferição e heteroidentificação.

Segundo o apurado pelo Portal Lagartense, foram convocados 19 alunos, sendo três deles matriculados nos cursos de Medicina (1) e Odontologia (2) no campus Lagarto da UFS. Estes deverão comparecerem na Didática V do campus de São Cristóvão, no próximo dia 21 de janeiro de 2020, sob pena de serem objeto de inquérito movido pelo MPF e terem as suas respectivas matrículas canceladas.

De acordo com a UFS, as análises que os alunos serão submetidos levarão em conta todos os aspectos do Protocolo de Biossegurança da UFS para garantir a segurança dos membros da banca e dos convocados, além de assegurar o respeito à dignidade pessoal, o sigilo e a plena segurança das informações.

“É recomendado que o aluno compareça com os cabelos naturais, sem a utilização de qualquer tipo de maquiagem, óculos, adornos ou acessórios na cabeça. Quem não comparecer ou recusar a realização da filmagem do procedimento para fins de aferição complementar da heteroidentificação será objeto de inquérito do Ministério Público Federal (PRDC/SE) para adoção das providências cabíveis”, destacou a UFS.

O resultado do procedimento de heteroidentificação será publicado até o dia 26 de janeiro, após conclusão dos trabalhos das bancas de aferição e heteroidentificação das cotas raciais na Universidade Federal de Sergipe.