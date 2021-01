Durante os últimos anos, foi possível ver ao redor do mundo inteiro um grande aumento nas atividades realizadas dentro de casa, já que por meio do advento da internet muitas novidades surgiram e se desenvolveram com grande velocidade.

Estamos falando não apenas das redes sociais, mas também dos jogos online, e de todo um ambiente de realidade virtual que já existe e que é extremamente funcional. Isso faz com que cada vez menos as pessoas tenham a necessidade de sair de suas casas para conseguir se divertir e realizar todas as suas tarefas.

Durante o ano de 2020, isso ganhou ainda mais relevância e entrou em evidência, já que por conta da pandemia causada pelo Covid-19 muitas atividades que antes não eram realizadas dentro de casa acabaram evoluindo para atender às necessidades causadas pelo vírus.

Não é à toa que atualmente estamos vivenciando um momento onde o estudo à distância está muito mais forte, assim como o desenvolvimento de novas tecnologias que permitem o distanciamento social com mais facilidade.

Por mais que muitos acreditem que essas mudanças são meramente temporárias, a verdade é que provavelmente depois da pandemia muitas dessas mudanças ainda irão continuar evoluindo. Cada vez mais nossa vida estará diretamente atrelada à tecnologia que nos circunda.

Isso não necessariamente é algo ruim já que, na verdade, por meio da internet e das redes sociais muitas coisas extremamente positivas acabaram acontecendo. Hoje em dia você pode até mesmo jogar e fazer apostas esportivas através de cassinos online, encontrando a seleção dos melhores bônus em casinos para poder ter mais tranquilidade nos seus palpites.

O que podemos esperar do futuro?

É possível prever, atualmente, que a evolução tecnológica continuará trazendo mais coisas boas para nossas vidas, e será necessário nos adaptarmos pouco a pouco a todas as mudanças,para que que elas não acabem se acumulando rapidamente.

Por exemplo, uma coisa que caiu no gosto popular foram as compras online, já que toda a logística de mercado se adaptou para atender essa necessidade. Isso foi extremamente positivo, já que o consumidor comum acabou se habituando a fazer suas compras pela internet, sejam elas de presentes e utensílios, ou até mesmo suas compras de supermercado.

Hoje em dia não é mais necessário que você se locomova até um supermercado para fazer suas compras, já que você pode simplesmente acessar o site do mercado escolhido, criar o seu carrinho e escolher seus itens, podendo comparar os preços com outros concorrentes de forma muito mais prática e direta.

Esse é um tipo de mudança positiva importante, que acabou acontecendo por conta do avanço tecnológico que surgiu com a pressão causada pela pandemia. Esse hábito de fazer as compras online provavelmente se tornará algo permanente, e muito provavelmente isso também irá acontecer com vários outros segmentos, como o de consultas médicas online, ao redor do Brasil inteiro.

O que realmente mudou com a pandemia?

O principal ponto que sofreu grande alteração por conta da pandemia foi o setor de entretenimento. Plataformas de streaming, como a Netflix e aAmazon Prime sofreram grandes mudanças, a fim de atender a nova demanda do mercado. A verdade é que 2020 foi um ano extremamente ativo para serviços como esses.

Essas mudanças foram vistas no setor de jogos, bem como no setor de propagandas, já que todos esses setores sofreram grandes avanços durante este último ano, trazendo excelentes vantagens para o público geral.

Hoje em dia é possível acompanhar todos os novos filmes e seriados através dos serviços de streaming, algo que anteriormente podia ser feito apenas indo aos cinemas, e essa mudança foi extremamente bem-vinda e abriu muitas novas portas. Por mais que todo o cenário ao redor da pandemia tenha sido algo extremamente complicado e triste, é importante sempre olharmos para o lado positivo das coisas.

Esse foi um ano em que o Home Office tomou grandes proporções, mostrando às grandes empresas que não é necessário manter os funcionários trancados em uma sala para que eles executem suas funções. Muitas vezes, o Home Office inclusive aumenta a produtividade da equipe, algo que começou a ser notado por muitas empresas.

Além disso, 2020 também mostrou que é possível empreender sem ter que sair de casa. Muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos por conta da pandemia e tiveram que arranjar novas formas de ganhar dinheiro, empreendendo nos mais diversos setores, desde vendas de camisetas até deliveries de comida.

Esperamos que toda essa mudança positiva continue acontecendo com muita força, já que ano que vem provavelmente teremos em mãos a vacina para o coronavírus. Isso vai literalmente mudar o mundo completamente, normalizando toda a situação e trazendo ainda mais avanço para o ramo tecnológico de setores como a medicina.