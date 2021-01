Um homem salvou uma menina de 17 anos de um afogamento na Praia da Costa, localizada no município de Barra dos Coqueiros. O caso aconteceu no último sábado, 2, porém, banhistas que estavam no local relataram ao Corpo de Bombeiros que o homem não teria voltado para a areia após salvar a criança.

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Sinério Santos, o homem identificado como Elder Ricardo Alves foi localizado com vida após se apresentar no quartel dos bombeiros nesta terça, 5, devido a realização das buscas feitas no local e em proximidades do ocorrido. “Fizemos buscas na praia da Atalaia Nova, praia da Costa, em Jatobá e nada foi encontrado. Também não achamos familiares do rapaz, o que dificultou o trabalho de busca”, declara.

Segundo Elder Ricardo, na situação do afogamento existiam dois irmãos se afogando, ele havia salvado a menina e um surfista havia salvado o outro jovem de 18 anos.

O tenente Sinério comentou que o caso pôde ser encerrado graças a repercussão na imprensa, já que foi por este motivo que Elder apareceu e informou aos bombeiros que estava bem e não havia se afogado. Entretanto, o que provavelmente causou o alarde para os outros banhistas foi que após resgatar a menina, o homem saiu da água e não retornou mais.