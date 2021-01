A vitória do Confiança por 2 a 0 sobre o Náutico na última segunda-feira, pela 32ª rodada da Série B, foi, de acordo com o técnico Daniel Paulista, reflexo de um domínio da equipe sergipana sobre o adversário. Para ele, o Dragão foi superior em toda a partida e sofreu perigo em apenas algumas bolas paradas.

– O Náutico criou muito pouco e quando criou foi fruto de bolas paradas. O Confiança foi dominante durante a partida toda, principalmente explorando as jogadas pelos lados com Reis e com o Iago. Um jogo extremamente difícil tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto de jogo. Sofremos perigo somente em lances de bola parada. Uma vitória que nos coloca numa situação melhor na tabela para que a gente possa nessa reta final, em seis jogos, fazer o maior número de pontos possível – opinou o técnico.