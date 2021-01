No próximo dia 18 de fevereiro de 2021, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto retomará a realização das sessões no Plenário José Justiniano Ramos. Uma vez que o recesso parlamentar fora iniciado no último dia 22 de dezembro de 2021, quando encerrou a 18ª legislatura.

Para a legislatura que iniciará no próximo mês, a Câmara de Lagarto contará com uma bancada de situação, duas de oposição, composta por aliados do ex-prefeito Valmir Monteiro (PSC) e do agrupamento Saramandaia, e uma independente, formada por apenas dois vereadores do Cidadania.

Além disso, contará com 10 novos vereadores, uma vez que apenas sete conseguiram a reeleição, o que representa uma renovação de 56%. No entanto, ela continuará sendo administrada pela bancada de oposição, que elegeu a nova mesa diretora no último dia 1° de janeiro.

Mesmo assim, o novo presidente da Casa, o vereador Amilton Fontes (PSC), já garantiu que desceu do palanque e que irá colaborar com a aprovação de todos os projetos que sejam considerados importantes para o desenvolvimento do Município de Lagarto.