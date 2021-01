Em entrevista ao Portal Lagartense, o assessor de comunicação do Lagarto Futebol Clube, Márcio Lima, informou que a diretoria alviverde pretende apresentar o elenco profissional para a temporada 2021 até o próximo dia 20 de janeiro.

Ele ainda informou que o elenco profissional será composto por 22 atletas contratados e que mais seis ou oito jogadores devem ser aproveitados do time de base do Lagarto FC. Todo o grupo será comandado pelo técnico Betinho.

Até o momento, o Verdão anunciou a chegada de dois atacantes (Müller Fernandes e Tiquinho), dois laterais-direitos (Rhuan e Guilherme Lucena), dois zagueiros (Itallo e Weverton), um volante (Diego Teles), um lateral-esquerdo (Márcio Duarte) e um goleiro (Fellipe Alisson).

O Lagarto Futebol Clube estreará no Campeonato Sergipano de 2021 no mês de fevereiro, em data a definir, contra o América de Pedrinhas. A expectativa é que a partida seja realizada no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto. No entanto, regras no tocante a participação da torcida devem ser apresentadas, por conta da pandemia de Covid-19.