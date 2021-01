A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), quer facilitar o acesso dos lagartenses ao mercado de trabalho. Por isso que em sua primeira reunião com o novo secretariado, a mesma determinou que sejam tomadas ações de fortalecimento do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) do Município.

Diante disso, o secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Trabalho (SEDEST), Valdiosmar Vieira, explicou ao Portal Lagartense que a sua pasta já deu início ao planejamento estratégico, para cumprir com as metas estabelecidas no plano de governo dos próximos quatro anos referente a geração de emprego.

“Daremos ênfase ao processo de capacitação e intermediação da mão de obra junto as empresas locais, sem deixar de compreender as dificuldades que diversos setores da sociedade estão passando por causa da pandemia”, detalhou o secretário ao observar que, no pós-pandemia, será prioridade da gestão fortalecer o processo de empregabilidade no município.

Vale lembrar que, durante sua campanha visando a reeleição, a prefeita prometeu desenvolver programas de qualificação profissional, para fomentar o empreendedorismo e facilitar o ingresso dos cidadãos ao concorrido mercado de trabalho.