No início da noite da última quarta-feira, 6, o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) utilizou sua conta no Twitter, para informar que testou positivo para o novo Coronavírus (Covid-19).

Na postagem, o político simãodiense, que já possui 77 anos, afirma que está se sentindo bem, sem sintomas e em quarentena “pelo tempo exigido para evitar a contaminação de outras pessoas”.

Venho comunicar a todos que, após exames, fui testado positivo para a Covid-19. Estou passando bem, assintomático, mantendo-me em quarentena pelo tempo exigido para evitar a contaminação de outras pessoas. — Valadares (@ValadaresPSB) January 6, 2021

Nos últimos dias, o ex-senador participou dos atos públicos de diplomação e posse do atual prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB). Em todas as situações, o parlamentar utilizou máscaras e concedeu entrevistas defendendo a aplicação da vacina o mais breve possível.

Na classe política, já foram contaminados pela Covid-19 o governador Belivaldo Chagas (PSD), a vice-governadora Eliane Aquino (PT), o senador Rogério Carvalho (PT), e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB). O saudoso ex-governador João Alves Filho (DEM) também foi infectado em seus últimos dias de vida.

Já na região centro-sul, testaram positivo as prefeitas de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), e de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD). No caso lagartense, alguns secretários municipais foram infectados, a exemplo do então secretário de Comunicação, Rômulo Daltro, que faleceu dias depois em um leito do Hospital Universitário de Lagarto.