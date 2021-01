Na noite da última quarta-feira, 6, o ex-centravante do Atlético de Madrid Diego Costa presentou seu primeiro treinador, conhecido como Flavinho, com um Hyundai HB20 0 km. O veículo tem preço inicial sugerido de R$ 57.990,00, podendo chegar aos R$ 77.990,00.

O presente foi entregue após o final de uma tarde de futebol no Centro de Treinamento do Lagarto Futebol Clube, situado no bairro Horta. Na oportunidade, Fabinho pareceu não acreditar e logo depois deu um abraço paternal no atleta.

Por conta da pandemia e da idade avançada, Flavinho, inicialmente, recusou-se a entrar no veículo sem máscara. Enquanto isso, Diego Costa e amigos diziam que o presente foi mais do que merecido.