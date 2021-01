A Polícia Civil de Simão Dias realizou um balanço de suas ações no município em 2020. O relatório simplificado de atividades foi apresentado pela Delegacia de Simão Dias, através do delegado Cléver Farias.

Segundo as informações apresentadas, no ano passado foram instaurados 275 procedimentos policiais e foram confeccionados 1.109 Boletins de Ocorrência. Também foram efetuadas 54 prisões e 49 aparelhos celulares foram recuperados e entregues aos seus respectivos donos, além de 10 motocicletas.

Ainda de acordo com o relatório, 16 armas de fogo foram apreendidas no município no ano passado. A Delegacia de Simão Dias também promoveu uma força-tarefa, com o objetivo de dar andamento aos inquéritos policiais antigos e de maior gravidade que estavam parados. Por isso, foram realizadas diversas diligências que resultaram na conclusão e consequente remessa de 108 inquéritos ao Poder Judiciário entre os anos de 2008 e 2015.