Em uma Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (CNTR) realizada na última terça-feira, 5, entidades representantes de caminhoneiros decidiram por uma paralisação geral da categoria no próximo dia 1° de fevereiro, em todo o país.

Entre as principais pautas da categoria está a redução no valor dos combustíveis, considerado abusivo. Além disso, os caminhoneiros revindicam o estabelecimento de um piso mínimo de frete para o transportador autônomo, aposentadoria especial, marco regulatório do transporte e maior fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

De acordo com a orientação do Sindicato dos Transportes Autônomos de Bens de Feira de Santana e Região (Sintracam), os caminhoneiros devem ficar em casa no dia 1° de fevereiro e nas rodovias devem transitar apenas ônibus e carros pequenos.