O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abriu um processo seletivo visando a contratação de dois profissionais para atuarem no pólo instalado Lagarto, como Analista de Processo I – Educacional e Assistente de Processo I – Administrativo.

As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira, 11, e podem ser feitas por meio do site do Senac, onde o interessado deverá clicar no campo “Trabalhe Conosco – Processo Seletivo Simplificado”.

O processo de seleção se dará por meio da análise curricular, seguida de uma entrevista técnica e comportamental. O resultado final será divulgado no próximo dia 26 de janeiro de 2021. Os contratados trabalharão em regime de CLT.

Além disso, os contratados receberão benefícios como: Vale transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo e auxílio funeral, isenção de curso por ano para colaboradores e dependentes, e parceria com o Sesc. Alguns deles, no entanto, contam com a participação do empregado.