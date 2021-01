A segunda e última etapa da reforma do Santuário Mariano Diocesano de Nossa Senhora da Piedade está prevista para encerrar no próximo dia 28 de janeiro de 2021. A previsão foi passada pelo engenheiro responsável pela obra, João Henrique, ao Portal Lagartense.

Segundo João, nesta segunda etapa da obra, estão sendo instalados novas rampas de acessibilidade para cadeirantes e um novo Sistema de Proteção de Descargas Elétricas, popularmente conhecido por para-raio. A fachada da igreja receberá a cor azul, que já prevalece na parte interna.

Ele ainda lembrou que a primeira etapa da reforma foi iniciada antes da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e que a mesma teve como foco a área interna e estrutural do prédio. No entanto, esta segunda etapa não impedirá que as celebrações religiosas sejam ministradas dentro do Santuário.

Vale lembrar que obra, orçada em R$ 170 mil, estava prevista para ser concluída em abril de 2020, mas foi paralisada por conta da pandemia e também pela falta de recursos financeiros, conforme comunicado emitido pela Paróquia de Nossa Senhora da Piedade.