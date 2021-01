Eventualmente quando precisamos viajar para passear ou realizar exames, ficamos ansiosos pelo dia da viagem antes mesmo dela chegar, então começamos a fazer um checklist de tudo que precisamos levar, depois arrumar a mala, separar os documentos, às vezes levar uma revista ou um livro para ler durante a viagem, e um fone para ouvir aquela playlist favorita.

Então, quando chega a hora separar o dinheiro da passagem (quase sempre queremos aquele serviço que nos oferece um preço acessível, não somente isso, mas também segurança, comodidade E rapidez) Surge a dúvida: ir de ônibus, Coopertalse, Coopetaju ou ir com a Ayo?

Todo mundo já pegou um ônibus cheio para chegar até a rodoviária, depois comprar a passagem, e de vez em quando, ter o risco de não ter mais passagem direta para a cidade que deseja ir. Além disso, é necessário acordar horas antes da viagem e fazer os seguintes passos:

Se preparar;

Ter que pegar ônibus;

Mais um ônibus até chegar ao destino final;

Vivenciar uma experiência como de costume – cansativa.

Visto tudo isso, uma viagem que seria de 1 hora, torna-se de 2 ou 3 horas a mais com tantas paradas que são realizadas no decorrer do percurso.



Fica claro que a segurança é o mínimo para os passageiros, juntamente com o conforto que só é proporcionado quando já se está em casa. Então, o preço referente a ser pago por uma locomoção acaba não compensando tanto assim, pois pode ter o risco de ser assaltado no trajeto.

O que é visto como mais barato, se torna mais caro por não proporcionar os principais pontos:

Segurança ;

Comodidade ;

Facilidade ;

Satisfação ;

Bom atendimento.

Em contrapartida, na Ayo não há tanto esforço assim, através de um aplicativo é possível você:

Agendar com até 7 dias de Antecedência;

Escolher horário e Motorista que preferir;

Sem sair de casa, na palma da sua mão;

E o melhor, no conforto do seu sofá.

Baixe o Aplicativo Ayo clicando aqui

Além de evitar a necessidade de acordar duas horas antes para se preparar em ir até à rodoviária com peso das malas, a Ayo vai te buscar na porta da sua casa e leva na porta do local que deseja estar.

Afinal de contas, o destino não são rodoviárias, nem campo de futebol ou paradas de espera em pontos de táxi, o destino é aquele que a passageira e o passageiro deseja realmente chegar.

Os clientes têm a oportunidade de ter mais de uma forma de pagamento, sem contar os cupons de descontos que sempre são disponíveis, tornando acessível, tanto para aqueles que utilizam cartões, como para os que preferem o dinheiro.

O valor referente vale mais a pena, já que o serviço fornece os principais pontos de uma experiência satisfatória para os clientes.

Entre o ônibus, Coopertalse, Coopetaju e a Ayo, fica nítido que a Ayo proporciona mais conforto e segurança. Principalmente, em meio ao cenário pandêmico, o qual estamos vivenciando,

Portanto, escolher ir viajar com carro, se torna mais seguro, por não ficar tão exposto à aglomeração esperando numa parada, a viagem faz-se no horário escolhido e previsto.

A diferença inicial fica nítida sobre viajar de ônibus/topics ou escolher a Ayo, pois foi demonstrada aqui no Blog para você.

A decisão está em suas mãos, então corra logo para baixar o aplicativo e proporcione a si mesmo uma experiência diferente da que se tem de costume, chega de ficar cansado e cansada esperando, você merece o conforto e segurança como prioridade.

Viaje com a Ayo, seu aplicativo Sergipano de Mobilidade Intermunicipal.

Onde será que você desejar viajar hoje? Não importa o destino, vai de Ayo.

Rotas: Aracaju, Lagarto, Estância, Itabaiana.