Na última quinta-feira, 7, uma equipe do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) celebrou com festa o aniversário da paciente Alba Meire, que está internada na unidade hospitalar com o novo Coronavírus (Covid-19).

Segundo o HNSC, por estar internada na UTI desde o dia 18 de novembro de 2020. “A comemoração foi surpresa e teve direito a videoconferência com a família da paciente”, detalhou o hospital.

A idade da paciente não foi revelada pelo HNSC a pedido da própria Alba Meire.