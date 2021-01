Nos últimos dias, os deputados federais lagartenses Fábio Reis (MDB) e Gustinho Ribeiro (Solidariedade) utilizaram diferentes meios para defenderem seus candidatos a presidente da Câmara dos Deputados: Baleia Rossi (MDB) e Arthur Lira (PP), respectivamente. O primeiro apresenta-se como um candidato independente, enquanto o segundo é visto como o candidato do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido).

Entretanto, Fábio Reis, em entrevista ao Blog do Max, destacou que Baleia Rossi não representa uma candidatura de oposição a Bolsonaro. “Nosso partido foi o que mais acompanhou o governo, em 97% das votações estivemos com o governo, fomos o partido mais fiel”, disse Reis.

Ele também considera natural o seu apoio a Rossi. “É o presidente do meu partido, era meu líder e agora candidato a presidente”, justifica e completa: “Além disso, há outros pontos: acredito que com Baleia a Câmara terá independência e também vejo que ele consegue ter um diálogo com todos os partidos, sempre foi uma pessoa muito comunicativa e do bem”, registrou o federal sergipano.

Do outro lado, após compartilhar uma reportagem de O Globo em que Arthur Lira aparece questionando a independência de Rossi, devido a ocupação de cargos no Governo Federal, o deputado federal Gustinho Ribeiro utilizou o twitter para dizer que a candidatura de Lira “tem como objetivo dar ainda mais força ao projeto de mudança e fazer com que a Câmara seja independente, porém de forma harmônica com os demais poderes.”

O nome do deputado federal @ArthurLira_ reúne aquilo que é mais importante para a Câmara, a boa relação com o Governo e a coragem para defender as prerrogativas do parlamento sempre que for necessário. — Gustinho Ribeiro (@GustinhoRibeiro) January 6, 2021

Lagartenses bem alinhados ao governo Bolsonaro

Apesar de defenderem candidaturas com posições diferentes na relação Legislativo-Executivo, a plataforma Radar no Congresso mostrou que seis deputados federais de Sergipe possuem alinhamento acima de 70% com o governo Bolsonaro. São eles: Valdevan Noventa (PL), com 74%; Fábio Mitidieri (PSD), com 76%; Fábio Reis (MDB), com 88%; Gustinho Ribeiro (SD), com 91%; Laércio Oliveira (PP), com 96% e Bosco Costa (PL), com 97%.

Baleia Rossi ou Arthur Lira?

Segundo um levantamento do G1, Baleia Rossi tem o apoio de 11 partidos que juntos somam 261 votos dos 513 deputados, são eles: MDB, PT, PDT, PSB, PCdoB, Rede Sustentabilidade, Democratas, PSDB, PSL, Cidadania e Partido Verde.

Enquanto Arthur Lira tem o apoio do: PP, PSD, Solidariedade, Avante, Republicanos, Patriotas, PROS e PSC. Juntos, esses partidos somam apenas 195 votos.

A votação é secreta e a posição de cada partido serve apenas de orientação. Por isso, é bem comum que o resultado seja bem diferente da soma apresentada acima. Para ser eleito presidente da Câmara dos Deputados são necessários pelo menos 257 votos.