Durante a reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), para discutir a situação da pandemia da Covid-19 em Sergipe, ocorrida ontem, 07, o governador Belivaldo Chagas (PSD) decidiu prorrogar por mais 15 dias, as medidas adotadas no último dia 15 de dezembro, em relação a redução da ocupação de bares, restaurantes e similares, que continuará sendo de 50%. A capacidade para realização de eventos também segue reduzida em 50%.

“Ficou decidido que não vamos flexibilizar nada neste momento, mas também não iremos fechar nada. Vamos prorrogar a resolução, por meio decreto, por mais 15 dias, o que diz respeito às medidas que tomamos em relação a eventos. Estamos vivendo ainda um mês de férias, de tentativas de festas e aquele percentual de eventos de 300 pessoas em ambiente externo e 200 pessoas em ambiente interno, que nós tivemos de reduzir em 50%, vai continuar do mesmo jeito”, complementou.

O governador ainda informou que o Plano Estadual de Vacinação será anunciado nos próximos dias e que já está tudo pronto, desde a quantidade de seringas, capacidade para armazenamento e veículos para transporte. Ele ainda observou que as experiências obtidas durante as campanhas de vacinação realizadas pela Prefeitura Municipal de Aracaju serão utilizadas como exemplo.

“Há cerca de 20 dias, nós assinamos um Protocolo de Intenção junto ao instituo Butantan, para adquirir 600 mil vacinas. Mesmo assim, ainda estamos dependendo, exclusivamente, da liberação das vacinas por parte do Governo Federal. O que a gente precisa é de quando teremos e de que tipo de vacina o Governo Federal vai nos encaminhar”, acrescentou.

