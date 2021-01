Um homem, suspeito de receptação dolosa de motocicleta, foi preso em flagrante pelos policiais da Delegacia Regional de Itabaiana, no bairro Oviedo Teixeira, no município do Agreste sergipano.

O suspeito foi identificado como Vandson de Oliveira, de 22 anos, e foi capturado em posse da motocicleta furtada que vinha sendo negociada nas redes sociais e foi trazida para comercialização em Itabaiana, segundo o delegado Khertton Rafarel.