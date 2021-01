O Confiança entra em campo nesta sexta-feira, 08, contra o CRB pela 33° rodada da série B do Brasilerão com pouquíssimas chances de rebaixamento e de acesso a série A da competição.

Após vencer o Náutico na última rodada pelo placar de 2 a 0, o Dragão abriu sete pontos de diferença para o clube pernambucano que é o primeiro colocado da zona de rebaixamento, mas também está distante do G-4, com 10 pontos a menos do que o Juventude, que está na quarta posição.

Com isso, a equipe azulina ocupa a 11ª posição na tabela, com 42 pontos, a frente de seu adversário alagoano, 14° colocado, com 40 pontos. A partida acontece às 19h15 no estádio Rei Pelé (AL).