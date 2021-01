Diariamente o Lagarto Futebol Clube vem anunciando seus novos reforços para a temporada de 2021 e, dessa vez, o Verdão divulgou o retorno de dois atletas que tiveram boas passagens pelo clube em 2019.

Entre eles está o volante Murilo, com passagens pelas categorias de base do Grêmio, Internacional e Cruzeiro. O jogador já foi eleito pela crônica esportiva do estado como o melhor de sua posição no Campeonato Sergipano de 2019. Com 24 anos, Murilo é o segundo volante contratado pelo Lagarto este ano.

O segundo nome anunciado pelo clube é o do atacante Valber, de 26 anos, que disputou 16 partidas na temporada 2020, atuando pelo América de Pedrinhas e Vera Cruz. onde foi campeão pernambucano da série B, marcando três gols. Ele é o quarto atleta contratado pelo Verdão e também tem passagens pelo Estanciano, Olímpico, Internacional-PB e Nacional-PR.

Até o momento, o Verdão anunciou a chegada dos atacantes (Müller Fernandes, Tiquinho, Júnior Mandacaru e Valber), dos laterais-direitos (Rhuan e Guilherme Lucena), dos zagueiros (Itallo e Weverton), dos volantes (Diego Teles e Murilo), do lateral-esquerdo (Márcio Duarte) e do goleiro (Fellipe Alisson).