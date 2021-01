A Prefeitura de Lagarto disponibilizou um canal direto entre os cidadãos e a Secretaria Municipal de Obras, para que sejam solicitados a troca de lâmpadas queimadas em postes, tanto na zona urbana quanto rural.

As solicitações podem ser feitas por ligação ou através do envio de mensagens, para o número (79) 99933-6767. Com essa medida, a Prefeitura de Lagarto espera obter maior eficiência e agilidade em seus serviços.