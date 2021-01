O Projeto Reca – Musicalidade e Cidadania, da Associação de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Adeca), de Simão Dias, foi contemplado mais uma vez com recursos destinados pelo Banco do Nordeste. Os recursos são oriundos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA).

O projeto, no valor de R$ 98,6 mil, será gerido pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Simão Dias e beneficiará 185 crianças e jovens. Criada em 2005, a Adeca oferta há dez anos oficinas de caráter terapêutico-ocupacional e atende crianças provenientes de famílias de baixa renda e áreas de vulnerabilidade social. As oficinas englobam balé, capoeira, violão, batuque, informática, futsal, reforço escolar, manicure e pedicure, entre outras.

Resultado

A lista geral contempla projetos sociais e das áreas de saúde e esporte que receberam, nesta edição, incentivos fiscais no valor total de R$ 1,7 milhão. As iniciativas serão desenvolvidas ao longo de 2021 nos estados do Ceará, Bahia, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco e Sergipe e deverão beneficiar mais de 2,2 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Os projetos são apoiados no âmbito do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), Fundo dos Direitos do Idoso e da Lei de Incentivo ao Esporte, recursos não reembolsáveis, oriundos do percentual de 1% do Imposto de Renda devido do Banco do Nordeste, relativo ao ano de 2020.

O Banco do Nordeste levou em consideração o nível de organização das entidades proponentes, o impacto social dos projetos, incentivo à formação educacional, fomento à iniciação profissional, quantidade de beneficiários, regularidade fiscal das entidades proponentes, tempo de permanência nas atividades dos projetos, abrangência geográfica e possibilidades de expansão na área de atuação do BNB, experiência, estrutura e competências das instituições para desenvolver os projetos.

Cerca de 90 mil pessoas já foram beneficiadas por meio de 342 projetos sociais apoiados pelo Banco do Nordeste, de 2007 a 2019. Para tanto, foram destinados, no período, recursos no valor de R$ 30 milhões.