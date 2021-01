Informações oriundas do Centro de Meteorologia de Sergipe indicam que este será um fim de semana de calor e tempo parcialmente nublado em todas as regiões do estado. A temperatura máxima pode chegar aos 31° capital e 39° em Canindé de São Francisco, no Alto Sertão.

Segundo o órgão, neste sábado, 9, e domingo, 10, a previsão é que o tempo fique parcialmente nublado, sem ocorrências de precipitações com valores consideráveis. No entanto, o meteorologista Overland Amaral observou que existe a possibilidade de chuvas entre os dias 15 e 22 de janeiro em todo Estado de Sergipe.

“O verão é caracterizado por apresentar dias mais longos do que as noites, clima quente e chuvas constantes, pelo menos no litoral, em decorrência da rápida evaporação das águas pelo calor do sol e, em alguns municípios que sofrem com a estiagem, que é normal e característico da nossa região, a regularização só deverá acontecer com a chegada do período chuvoso, que começa em março e termina em agosto”, explicou.

Overland Amaral, ressalta que, apesar da estação não ser de grandes chuvas, não teremos ocorrências de precipitações em algumas regiões. “As chuvas convectivas do Norte vão se formando e, durante o mês de janeiro, atuam climatologicamente também sob a região Nordeste”, pontua o meteorologista.

Em Sergipe, os municípios de Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Canindé de São Francisco, Pinhão, Tobias Barreto, Poço Redondo, Carira, Porto da Folha, Poço Verde e Nossa Senhora da Glória estão entre os municípios em situação de emergência hídrica devido à estiagem.