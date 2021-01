Por meio de seu site oficial, a Caixa Econômica Federal informou que as contas poupança de pessoas físicas estão passando por mudanças. A medida, segundo a instituição financeira, é resultado de um processo de modernização dos seus sistemas, cujo objetivo principal é conceder mais conforto e conveniência aos seus clientes.

Com isso, a numeração das contas poupança serão mudadas e o novo número poderá ser consultado através da conta do cliente no Internet Banking CAIXA, aplicativo CAIXA, nos extratos impressos nos caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui. Veja um exemplo de como ficará o novo número das Contas Poupança em relação à numeração anterior:

​Numeração antiga ​ Nova Numeração ​9999.013.99999999-9 ​9999.1288.999999999-9

Diante disso, o banco informou que o cliente não deve se preocupar caso verifique que o número da sua conta ainda não foi alterado, pois a atualização dos sistemas está sendo realizada em etapas. Além disso, não é necessário comparecer a uma agência da Caixa, pois o cartão e a senha que você possui continuarão funcionando, O usuário, senha da internet, assinatura eletrônica e Chaves Pix da conta vão continuar os mesmos; sem contar que não haverá emissão de novo cartão até que o atual vença a menos que você solicite uma nova via.

O banco ainda informou que: “Os débitos e créditos já agendados para as contas com número antigo foram programados para ocorrer automaticamente. Lembre-se de sempre acompanhar a efetivação das transações”.

Segundo a Caixa, com a mudança, todas as contas poderão realizar transações 24 horas por dia, 7 dias por semana; as movimentações nas contas poderão ser acompanhadas em tempo real; e o cliente poderá utilizar qualquer um dos dois números de conta, o antigo ou o novo.