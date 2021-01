Na noite do último sábado, 9, um homicídio foi registrado no povoado Queiroz, na zona rural de Lagarto. Segundo informações, o pedreiro Adilson Lima, de 47 anos, foi morto com uma garrafada na cabeça e uma facada na barriga.

O crime teria ocorrido dentro de um bar e o principal suspeito de ter tirado a vida do pedreiro é o seu irmão Adelmo Lima, de 42 anos e que está foragido. Já a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

As motivações do crime são desconhecidas, mas segundo familiares, os dois não se falavam e tinham uma rixa antiga.