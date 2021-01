No último sábado, 9, a Caixa Econômica Federal informou que o diferentemente do ganhador de São Paulo, o ganhador da Mega da Virada de Aracaju deu entrada no processo para receber o seu prêmio. Como nesta edição houveram dois ganhadores, cada um deles faturará R$ 162.625.108,22, o que corresponde a 50% dos R$ 320 milhões.

Além disso, não é possível saber se a aposta vencedora em Sergipe foi feita por um homem ou uma mulher, o que é certo é que, como o valor do prêmio bruto é superior a R$ 1.903,98, a bolada somente pode ser retirada nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Além disso, os ganhadores têm até 90 dias após o sorteio, ocorrido no último dia 31 de dezembro de 2021, para resgatarem o prêmio. Caso percam o prazo, o montante será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES. Nesta edição da Mega da Virada, os números sorteados foram: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42.