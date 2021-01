Por volta das 07h da manhã do último sábado, 9, a Guarda Municipal de Lagarto com o apoio dos agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) recuperou uma motocicleta Honda CG 150 FAN vermelha, de placa policial OER 6432 de Lagarto /SE.

Segundo a GML, a motocicleta foi recuperada, após receberem uma denúncia dando conta que os suspeitos em fuga haviam sofrido uma queda e, em seguida, abandonado o veículo na Avenida Contorno e fugido a pé em posse de uma arma de fogo em mãos.

Diante disso, uma equipe da Guarda Municipal foi até o local informado e localizaram a motocicleta. Eles também realizaram buscas no intuito de capturar os suspeitos, mas não lograram êxito. Já a motocicleta, que foi tomada no Bairro Loiola, foi encaminhada para a Delegacia Regional de Lagarto.