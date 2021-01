Nesta terça-feira, 12, a Prefeitura Municipal de Simão Dias realizará a sua primeira reunião, desde a posse do prefeito Cristiano Viana (PSB), com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Na oportunidade serão discutidos temas como o novo Coronavírus, compras da administração municipal e a implantação de uma gestão participativa.

O ato está marcado para ocorrer às 09h, no Salão Paroquial. A presença do comerciante deverá ser confirmada através do contato: (79) 98811-6452 até esta segunda-feira, 11.