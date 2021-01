Os boletins epidemiológicos emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde no último sábado, 9, e domingo, 10, indicam que duas mulheres foram as mais novas vítimas fatais do novo Coronavírus (Covid-19).

No último sábado, a vítima fatal foi uma mulher de 57 anos; no dia seguinte, uma mulher de 24 anos. As duas possuíam comorbidades prévias e estavam internadas em um hospital da rede pública.

Com esses dados, Lagarto fechou o ciclo de uma morte por dia, que foi iniciado na última sexta-feira, 08, quando também foi registrada a morte de um idoso de 72 anos, sem comorbidades descritas, no qual o diagnóstico ocorreu no pós-morte.

Diante da situação, fica o alerta para que todos os cidadãos mantenham todos os cuidados necessários para não serem infectados pelo novo Coronavírus, tais como: reforço na higiene pessoal, uso de máscaras e respeito ao distanciamento social.

