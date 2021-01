O Lagarto Futebol Clube segue anunciado os integrantes do seu elenco para a temporada 2021. No último final de semana, por exemplo, o clube anunciou a contratação do meia Candinho.

Com 34 anos, ele jogou a temporada 2020 pelo Afogados da Ingazeira, onde fez 26 jogos e 4 gols. Ele também tem passagens pelo Retrô, Bahia de Feira, Juazeirense, Picos, Central, Coruripe, Guarany de Sobral e Vitória da Conquista.

Até o momento, o Verdão anunciou a chegada dos atacantes (Müller Fernandes, Tiquinho, Júnior Mandacaru e Valber), dos laterais-direitos (Rhuan e Guilherme Lucena), dos zagueiros (Itallo e Weverton), dos volantes (Diego Teles e Murilo), do lateral-esquerdo (Márcio Duarte) e do goleiro (Fellipe Alisson).