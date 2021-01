Em entrevista ao jornalista Joedson Teles, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), se mostrou bastante preocupado com a situação da pandemia no estado, mas já demonstrou que está de olho nas eleições de 2022.

Um exemplo disso é que ele afirmou, no momento oportuno, trabalhará para que o seu grupo político eleja o seu sucessor, que deve ser resultado de um consenso de todos que fazem a ala governista.

Para o governador, que utilizou a pandemia para não responder se realmente desistiu de se afastar do mandato para ser candidato em 2022, há apenas um critério para a escolha do seu sucessor: “Compromisso com o nosso agrupamento e com o desenvolvimento de Sergipe”.

Vale lembrar que apesar do seu partido, o PSD, ter sido um dos grande vitoriosos das eleições municipais deste ano, Belivaldo sofreu duas derrotas em sua terra natal, Simão Dias. Por lá, ele viu sua ex-sogra se tornar presidente da Câmara de Vereadores e seu candidato a prefeito perder para Cristiano Viana, aliado da Família Valadares.

Também é importante lembrar que na ala governista, o nome que mais tem se destacado para suceder Belivaldo Chagas no comando do Governo de Sergipe é o do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), o qual já foi alvo de especulações dando conta que ele iria compor chapa com o lagartense Fábio Reis.

