Uma operação de combate ao tráfico de drogas foi deflagrada pela Delegacia Regional de Itabaiana e resultou na prisão em flagrante de Wenderson Teixeira Rodrigues, conhecido como “Neném”, de 22 anos. A ação policial aconteceu na tarde desta sexta-feira, 8, na localidade 45 Casas, periferia do município.

De acordo com as investigações, o suspeito já vinha sendo investigado pela comercialização de entorpecentes na região da Baixada, onde foram apreendidos vários tabletes de maconha, pedras de crack e vários pinos de cocaína, além de insumos.Nas primeiras horas da manhã, as equipes da polícia civil já haviam cumprido dois mandados de busca domiciliar e um de prisão preventiva, resultando na captura de José Carlos Silva, no bairro São Cristóvão. Também foram conduzidas outras duas pessoas autuadas por porte de droga para consumo pessoal.

A operação contou com um efetivo de 15 policiais dos diversos setores da regional (narcóticos, homicídios e crimes patrimoniais).