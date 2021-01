Depois de perder para o CRB por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Confiança entra em campo nesta segunda-feira, 11, contra o Operário-PR, buscando se afastar do fantasma do rebaixamento.

Na 14ª posição, o Azulino tem 42 pontos, seis a mais do que o Figueirense, 17° colocado e primeiro da zona de rebaixamento. Já o clube paranaense está na 10° posição, com três pontos a mais do que a equipe sergipana, e uma vitória sobre o Dragão afasta quase que definitivamente as chances de queda do alvi-negro.

A partida, válida pela 34º rodada da série B do Brasileirão, acontece na Arena Batistão, em Aracaju, às 20h, e será realizada com os portões fechados por conta do protocolo sanitário da CBF.