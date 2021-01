Com o objetivo de combater a insegurança alimentar dos grupos vulneráveis, agravada durante a pandemia, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) destinou ao Governo de Sergipe o montante de R$ 400 mil, que foram utilizados para adquirir e distribuir 3.920 cestas básicas para municípios e entidades que prestam assistência a mulheres em vulnerabilidade social ou situação de violência.

Segundo o Governo de Sergipe, a expectativa é que cerca de 4 mil famílias sejam beneficiadas. Além disso, ele informou que as 3.920 cestas de alimentos foram destinadas às coordenadorias de Políticas Públicas para Mulheres nos municípios de Poço Redondo, Barra dos Coqueiros, Aracaju, São Cristóvão, Itaporanga, Riachão do Dantas, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Estância, Japaratuba, Glória, Ribeirópolis, Canindé, Maruim e Propriá.

Procurada pelo Portal Lagartense, a coordenadora de Políticas para as Mulheres de Riachão do Dantas, Jane Doria, afirmou que o município recebeu 200 cestas básicas, as quais devem ser distribuídas até o final do mês. “A priori, elas serão entregues para as mulheres que sofrem com a violência doméstica e que a gente faz o acompanhamento. Depois será a vez daquelas mulheres mais vulneráveis financeiramente falando, ou seja, aquelas mulheres de baixa renda”, detalhou.

Também foram contempladas as entidades sociais que realizam assistência às mulheres: Sindicato das Trabalhadoras Doméstica, Movimento de Lésbicas de Sergipe, Ong Ágatha, Casa Amor, Unidas, Movimento de Catadoras de Mangabeiras, Movimento de Mulheres Camponesas, Casa Janaína Dutra, Coletivo de Mulheres do Erukerê, Movimento Internacional pela Paz, Fazenda Esperança e Frente de Mulheres do Hip Hop.