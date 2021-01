O Confiança foi derrotado em casa pelo Operário-PR na última segunda-feira, 11, pela 34ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Batistão, em Aracaju.

E quem saiu na frente durante a partida foi o Dragão que abriu o placar com Iago, logo no início da partida. Na segunda etapa, o time paranaense empatou o jogo com Ricardo Bueno, cabeceando para as redes. A virada veio no final do segundo tempo, com o zagueiro Reniê.

Com a derrota por 2 a 1, o time sergipano ficou estagnado na 14ª posição, com 42 pontos, ficando a seis pontos do Figueirense, time que aparece na 17ª colocação, liderando a zona de rebaixamento e com uma partida a menos.