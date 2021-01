Os candidatos que estão inscritos no concurso da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) podem solicitar o reembolso da taxa de inscrição até o dia 22 de janeiro. O anúncio foi realizado por conta do adiamento do concurso.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com a Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para solicitar o reembolso, o candidato titular da conta bancária deve informar, obrigatoriamente, seus dados pessoais, além dos dados bancários válidos para ressarcimento.

Ainda segundo as instituições, após o dia 22 de janeiro, não serão mais aceitos pedidos de reembolso e a devolução dos valores ocorrerá em até 20 dias úteis depois dessa data. Já os casos omissos serão resolvidos pela FGV juntamente com a Comissão do Concurso.

O concurso para a CMA estava prevista, inicialmente, para o dia 17 de maio deste ano, sendo adiada para novembro por conta da pandemia da Covid-19, mas acabou sendo adiada pela segunda vez em outubro, com base no Decreto Estadual nº 40.688.

No total, estão sendo ofertadas 52 vagas, sendo 34 para o nível médio e técnico e 18 para nível superior, nos seguintes cargos: Assistente Administrativo (15), Assistente Legislativo (10), Intérprete e Tradutor de Libras (2), Técnico de Tecnologia da Informação (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Técnico em Taquigrafia (4), Analista Administrativo (5), Analista Legislativo (3), Jornalista (3), Contador (1) Enfermeiro (1), Redator (1), Médico (1), Procurador Judicial (2) e Relações Públicas (1).