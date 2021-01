Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 12, na rodovia João Paulo II (SE-170), no trecho que liga os municípios de Itabaiana e Campo do Brito.

Informações dão conta de que o motociclista vinha atrás de um caminhão que freou e, para não bater no fundo do veículo maior, o piloto da moto acabou desviando para a contra-mão e colidindo de frente com um caminhão caçamba que vinha em sentido oposto.

Para se livrar do acidente, o motorista da caçamba tentou desviar, sem sucesso, e acabou capotando e saindo da pista, que não possui acostamento. Já o piloto da motocicleta morreu no local do acidente.