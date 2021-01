O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para 11 cursos profissionalizantes em Lagarto. As aulas terão início entre os meses janeiro a abril e o valor do investimento pode ser dividido no cartão de crédito. Já as matrículas podem ser feitas presencialmente no Polo Lagarto ou pelo site: http://cursos.se.senac.br/.

No polo Lagarto, as matriculas estão abertas para os cursos de Operador de Caixa, Maquiagem para Pele Negra, Assistente Administrativo, Qualidade no Atendimento, CorelDraw, Excelência em Vendas, Preparo de Doces e Salgados, Excel Avançado, Básico de Corte e Costura, Cozinha Rádio, Fácil e Descomplicada; além de Cabeleireiro Básico: Técnicas de Corte e Escova.

Vale lembrar que o Senac também está com matrículas abertas para cursos profissionalizantes ministrados nos pólos de ensino de Aracaju, Itabaiana e Tobias Barreto. Entre os cursos em destaque estão cuidador de idoso, e-commerce e vendas no comércio eletrônico, serviços de limpeza e higienização em ambientes hospitalares e cálculos aplicados a administração de medicamentos na enfermagem.